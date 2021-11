Dzeko, non solo i gol: in Sheriff-Inter servirà ennesima prova da leader

Edin Dzeko è uno dei leader dell’Inter di Inzaghi. Il bosniaco, questa sera contro lo Sheriff in Champions League, dovrà sfoderare l’ennesima prova da leader della stagione

LEADER – Edin Dzeko è uno dei leader della nuova Inter targata Simone Inzaghi. Il bosniaco, infatti, è il miglior marcatore della squadra nerazzurra ed un vero e proprio trascinatore. Suo il primo gol della stagione in Champions League, proprio contro lo Sheriff, avversaria dell’Inter questa sera. Il bosniaco, nel match d’andata a San Siro, ha sfoderato un’ottima prestazione, segnando il gol del vantaggio e fornendo l’assist a Vidal per il gol del 2-1 che, di fatto, ha chiuso il match. Questa sera, nella difficile trasferta in transnistria, servirà un’altra prova da leader del numero 9.

GESTIRE – L’Inter, questa sera, dovrà scendere in campo con il giusto approccio: la gara di stasera è di quelle da non fallire. Vincere contro lo Sheriff metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno: un’occasione troppo ghiotta da lasciar sfuggire. Dzeko, uno dei calciatori con maggior esperienza presenti nella rosa di Inzaghi, dovrà portare la squadra sulle spalle, per evitare cali di tensione e provare a tornare in Italia con tre punti in valigia.