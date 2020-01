Vidal-Inter, il Barcellona accusa l’agente per il caso bonus: il motivo – MD

Condividi questo articolo

Il Barcellona punta il dito sull’agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, accusandolo di essere lui il responsabile del caso bonus per trasferire il suo assistito all’Inter

RICOSTRUZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, a detta del Barcellona, sarebbe il procuratore Fernando Felicevich e non Arturo Vidal il vero colpevole del caso bonus. Per il club blaugrana, l’agente avrebbe sollevato la questione relativa ai presunti 2,4 milioni di euro non versati al centrocampista cileno per riuscire così ad ottenere la cessione del suo assistito in direzione Inter.