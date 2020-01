UFFICIALE – Destro è ancora una volta un giocatore del Genoa: la formula

Condividi questo articolo

Mattia Destro, ex attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter e con un passato a Siena, Roma e Bologna, torna per la seconda volta in carriera al Genoa. Di seguito la notizia ufficiale del trasferimento.

IN AIUTO AL GENOA – Il contratto di Mattia Destro è stato depositato in queste ore in Lega Serie A. L’ex attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter aveva già giocato in rossoblù nella stagione 2010-2011 prima di trasferirsi al Siena. Di seguito le successive esperienze a Roma, Milan, e poi Bologna, dove ormai da due stagioni non riusciva più a trovare spazio. Ritorna al Genoa ma con la formula del prestito fino al termine della stagione, per provare ad aiutare la squadra allenata da Davide Nicola.