Vidal dice no all’Inter… Miami. Rifiuta Beckham: motivazione decisa

Vidal ha rifiutato un’offerta dell’Inter, ma di Miami. Il centrocampista nerazzurro, secondo La Tercera, è richiesto da Beckham che proverà ancora a portarlo negli Stati Uniti.

OPZIONE MLS? – Per Arturo Vidal arriva una richiesta dall’America, che per il momento non prende in considerazione. La Tercera in Cile riporta di come l’Inter Miami di David Beckham abbia proposto il trasferimento al centrocampista, ricevendo un rifiuto. Il motivo è legato al fatto che Vidal vuole ancora giocare la Champions League, ritenendo che questa stagione sia la sua ultima possibilità di competere nel massimo torneo UEFA. La speranza di Beckham, proprietario del club di Miami, non demorde e ci riproverà a gennaio. Ma per il momento Vidal rimane all’Inter e proverà a ottenere un minutaggio migliore rispetto al poco avuto nelle amichevoli precampionato.

Fonte: La Tercera – Rodrigo Fuentealba