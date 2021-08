Insigne, per l’agente un mercoledì di incontri. Ma non sarà a Milano – SI

Sulla vicenda Insigne si muove il suo agente, Vincenzo Pisacane. Tuttavia Sportitalia, a differenza di quanto si è detto nel corso della giornata (vedi articolo), fa sapere che non sarà a Milano.

CAMBIO DI PROGRAMMA – Si è parlato fra ieri e oggi di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, in arrivo a Milano per discutere con l’Inter. Questo non è avvenuto e, stando a Sportitalia, non succederà nemmeno domani. Anzi: il manager del capitano del Napoli è atteso a Castel Volturno, il centro sportivo dei partenopei. Da capire se sia per discutere il rinnovo del contratto oppure per portare qualche offerta. Il futuro di Insigne resta un rebus, e il giocatore intanto lamenta un infortunio (vedi articolo).