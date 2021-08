FOTO – Dumfries inizia a imparare l’italiano… e ci scherza sopra

Fra i tanti primi compiti di Dumfries nella sua esperienza all’Inter c’è pure imparare l’italiano. Con una divertente foto postata su Instagram il nuovo laterale nerazzurro ci scherza sopra.

NUOVA LINGUA – Per Denzel Dumfries arriva il momento di imparare l’italiano. Il nuovo laterale dell’Inter inizia a prendere confidenza con la lingua, in attesa di poter scendere in campo con la nuova maglia. Lo fa con una versione classica ossia la collana “Italiaans for dummies” (tradotto: “Italiano per principianti”). Titolo del libro al quale, scherzandoci, apporta una piccola ma fondamentale differenza: “Italiaans for Dumfries”. Ecco la foto postata dal giocatore con una storia sul suo account Instagram.