Vecino, Valencia ci prova! Inter non intende fare sconti: fissato il prezzo

Vecino piace molto al Valencia, che sperava di portarlo a casa per una cifra simile a quella di Kondogbia. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, l’Inter ha rispedito al mittente la prima offerta del club spagnolo. Di seguito i dettagli

NO SCONTI – Matias Vecino piace molto al Valencia, che vorrebbe ripetere l’operazione Geoffrey Kondogbia. Il club spagnolo sperava di poter chiudere l’affare con l’Inter per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma per la dirigenza nerazzurra non è abbastanza. L’Inter ha dunque fatto sapere al Valencia che non farà partire il suo centrocampista per meno di 30 milioni di euro. Niente sconti.

Fonte: elgoldigital.com