Vecino in uscita ma Inzaghi vuole un vice Perisic: due nomi sul taccuino – CdS

Vecino a gennaio potrebbe salutare l’Inter. Più che un suo sostituto, secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi preferirebbe l’arrivo di un vice Perisic.

A GENNAIO – Chi ha più probabilità di andare via a gennaio è Matìas Vecino, che ha già manifestato il suo malcontento per l’utilizzo ridotto. Gli restano, però, solo sei mesi di contratto. Questo significa che per il suo cartellino si incasserebbe poco o nulla, oltre il risparmio dell’ingaggio. Chi potrebbe sostituirlo è il solito Nandez, ormai in orbita Inter dalla scorsa estate, ma la pista sembrerebbe essersi raffreddata. Più che un sostituto di Vecino, Simone Inzaghi preferirebbe un vice Perisic, considerando l’idea di schierare Dimarco come braccetto della difesa a tre dietro. Servirebbe, però, un’occasione low-cost. Guardando in casa PSG, ci sono i poco impiegati come Kurzawa e Bernat.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno