Inter bella e sana, con la rosa ampia Inzaghi non ha patito il KO di Correa – CdS

L’Inter secondo quanto evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, è la squadra più in forma del momento insieme all’Atalanta. Calcio d’attacco e rosa ampia, Inzaghi non ha neanche patito l’infortunio di Joaquin Correa.

SQUADRA IN FORMA – Inter, quaranta punti: uno più del Milan, tre più dell’Atalanta e quattro in più del Napoli. A due giornate alla fine del girone di andata, quattro squadra nello spazio di quattro punti si contendono il titolo di campioni d’inverno. Secondo il quotidiano romano, l’Inter è la squadra più in forma del momento insieme all’Atalanta. A differenza dei bergamaschi, però, i nerazzurri hanno un calendario più agevole e una rosa comunque ricca. Venerdì i nerazzurri sfideranno la Salernitana, e avrà tempo per recuperare le forze (cinque giorni di riposo) prima della sfida un po’ più impegnativa contro il Torino. L’Inter, inoltre, ha una rosa importante, le vittorie arrivano non solo perché vince, ma perché alla vittoria arriva giocando un calcio offensivo, pieno di spunti e con tanti finalizzatori. Anche la situazione infortuni non è da sottovalutare. Inzaghi non ha patito, per esempio, l’infortunio di Darmian e Correa, considerando le ottime prestazioni di Dumfries e Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – A. Pol.