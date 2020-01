Vecino in uscita dall’Inter a gennaio, tre opzioni sul tavolo – TS

Secondo quanto riporta l’edizione oggi in edicola di “Tuttosport”, potrebbe essere al capolinea l’avventura di Matias Vecino all’Inter. Il giocatore è infatti sulla lista dei cedibili a gennaio, con tre possibili diverse opzioni per la sua partenza. Due piste portano all’estero, una porta allo scambio con il Milan con Franck Kessié sul tavolo.

SULLA LISTA DEI PARTENTI – Uno dei nomi che potrebbe scaldare il mercato dell’Inter in uscita – oltre a quelli di Gabigol e Matteo Politano – è quello di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, come già accennato precedentemente, potrebbe finire come pedina di scambio nell’operazione per portare Christian Eriksen in nerazzurro a gennaio (vedi articolo). Ma ci sono anche altre opzioni: eventuali destinazioni all’estero con diverse squadre interessate a lui, oppure un possibile approdo sull’altra sponda di Milano.

SCAMBIO STRACITTADINO – Il Milan è interessata infatti all’acquisto di un centrocampista e nei prossimi giorni è in programma un incontro tra l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio con gli uomini mercato rossoneri, ovvero Boban, Maldini e Massara. La contropartita sul tavolo è Franck Kessié, giocatore gradito da Antonio Conte. Un suo eventuale arrivo, con l’uscita di Vecino, non chiuderebbe le porte anche all’eventuale arrivo di uno tra Arturo Vidal e Christian Eriksen.