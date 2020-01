Inter-Atalanta 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter viene bloccata sul pari dall’Atalanta dell’ex Gasperini, dovendo aspettare stasera per capire se sarà campione d’inverno. A livello numerico c’è tanto da segnalare sul rigore parato da Handanovic a Muriel, come confermano alcune delle statistiche relative a Inter-Atalanta.

CINQUE – Gli anni dall’ultima volta che Samir Handanovic ha parato un rigore decisivo per il risultato, prima di quello a Luis Fernando Muriel in Inter-Atalanta. Non succedeva dal 27 novembre 2014, contro Yevhen Konoplyanka del Dnipro in Europa League, poi ne aveva respinto uno in una partita vinta 0-3 col Verona (a Luca Toni) e tre in gare comunque perse.

OTTO – Gli anni da quando l’Inter non riesce a vincere l’ultima partita del girone d’andata in casa. Dopo un 2-1 alla Lazio del 22 gennaio 2012 sono arrivati tre pareggi (Inter-Atalanta di ieri, 1-1 col Chievo il 13 gennaio 2014 e 0-0 con la Lazio il 30 dicembre 2017) e il KO per 0-1 col Sassuolo del 10 gennaio 2016.

VENTIQUATTRO – I rigori parati da Handanovic in Serie A. Eguagliato il record di Gianluca Pagliuca, che però l’aveva fatto con quindici partite in più (novantuno contro settantasei).

QUARANTASEI – I rigori fronteggiati da Handanovic con la maglia dell’Inter, escluse le serie finali. L’ultimo parato risaliva al 22 aprile 2017, a Federico Bernardeschi all’epoca alla Fiorentina in una partita finita 5-4 per i viola.

QUARANTASEI – I punti fatti dall’Inter nel girone d’andata. Da quando la Serie A è a venti squadre, nella stagione 2004-2005, meglio è stato fatto solo con Roberto Mancini nel 2006-2007 (cinquantuno) e 2007-2008 (quarantanove).