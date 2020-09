UFFICIALE – Inter, Esposito ceduto alla SPAL: il comunicato

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore della SPAL. A rivelarlo è la stessa società emiliana, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Di seguito i dettagli e la formula di trasferimento

UFFICIALE – Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore della SPAL. Il talento, prodotto del settore giovanile dell’Inter, si trasferisce ai biancazzurri in prestito. Di seguito il comunicato del club emiliano: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia. Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la Supercoppa di categoria nella stagione 2018/2019. Dopo alcune presenze con la Primavera nerazzurra, ha debuttato in Prima squadra il 14 marzo 2019 nella gara di Europa League Inter-Eintracht Francoforte. Nello stesso anno, il 23 ottobre ha esordito in Champions League nel match Inter-Borussia Dortmund, mentre tre giorni più tardi è sceso in campo per la prima volta in Serie A nel corso di Inter-Parma. Benvenuto Sebastiano!”

