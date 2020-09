Compagnoni: “Inter, sensazione di armonia tra le parti. Eriksen…”

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter ed in particolare delle parole di Conte in conferenza stampa. Una battuta, infine, su Christian Eriksen

ARMONIA – Queste le parole di Maurizio Compagnoni: «Ho visto un Conte molto sereno. Le parole di Marotta gli avranno fatto piacere. La sensazione è quella di armonia tra le parti. Eriksen? Il tecnico nerazzurro ha dato una risposta molto diplomatica, la sensazione è che non c’è grandissima empatia calcistica fra i due. Tenere il danese per non utilizzarlo è uno spreco per il calciatore e la società nerazzurra, che ha bisogno di cedere per fare mercato».