Udogie-Inter, la richiesta dell’Udinese. Bellanova vicino, accordo Carboni – Sky

Per Udogie all’Inter avvenuto oggi un incontro in sede, come documentato ampiamente (vedi articolo). In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di Bellanova come alternativa e di accordo col Verona per Franco Carboni.

IN DIVENIRE – C’è molto da raccontare anche per quanto riguarda le fasce, come aggiorna Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha incontrato anche gli agenti di Destiny Udogie dell’Udinese. Molto forte, la richiesta è venti milioni e il più vicino resta Raoul Bellanova: otto milioni più due di bonus. Il Verona ha raggiunto l’intesa per avere Franco Carboni in prestito (vedi articolo), classe 2003 già convocato dalla nazionale argentina».