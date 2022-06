Bellanova e Cambiaso, l’Inter li ha in pugno! Serve solo formalizzare − SI

L’Inter ha in mano gli esterni Bellanova e Cambiaso. I due esterni della Nazionale under 21 sono fortemente nel mirino dei nerazzurri. Manca solo la formalizzazione

FORMALIZZAZIONE − L’Inter ha in pugno sia Raoul Bellanova che Andrea Cambiaso. Questa settimana è avvenuto l’incontro con il Cagliari per il laterale sardo. Accordo quasi raggiunto sia col giocatore che con il club, manca soltanto formalizzare il tutto. L’affare si farà nonostante l’interessamento per Destiny Udogie. Stessa cosa vale anche per Cambiaso. L’esterno sinistro arriverà da un’altra squadra rossoblù e retrocessa: il Genoa. Formalizzazione attesa tra pochi giorni.