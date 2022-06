Dybala-Inter, avanti da mesi: no sorprese! Lukaku? Nulla di nuovo − AP

Inter sempre forte sul doppio fronte Dybala-Lukaku. Per l’argentino manca sempre meno, nessuna sorpresa. Quanto a Lukaku, per Alfredo Pedullà, nulla è cambiato

DOPPIO FRONTE − L’Inter sogna il doppio colpo Dybala-Lukaku. Per l’attaccante argentino è un’operazione scandita da oltre due mesi. Non ci sono sorprese né in termini di interesse estero né tantomeno in ottica accordo con l’Inter. La fumata bianca è ormai questione di giorni. La questione Dybala non trascura però quella legata a Lukaku. Rispetto a Sky Sport (vedi articolo), Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato frena leggermente gli entusiasmi. La situazione non è cambiata, c’è attesa. Lukaku vuole solo l’Inter ma il Chelsea dovrà dare il via libera ad un prestito non troppo oneroso.