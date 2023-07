Trubin, Shakhtar Donetsk spara alto! L’Inter propone una via di mezzo – CdS

Trubin subito dopo Yann Sommer, questo l’obiettivo dell’Inter che ha in mente di acquistare anche un giovane portiere talentuoso per il futuro. Le prime richieste dello Shakhtar Donetsk sono fuori da ogni logica, e allora come sottolineato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri provano a venire incontro.

RICHIESTE ALTE – L’Inter hai in mente di continuare a lavorare anche sul fronte Anatolij Trubin, che come noto, è il prescelto per difendere i pali nerazzurri per le prossime stagioni avendo ancora 21 anni. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, lo Shakhtar Donetsk ha sparato subito alto, vale a dire oltre 30 milioni di euro, e non ha abbassato le sue pretese. I nerazzurri non sono disposta a non andare oltre i 10 milioni circa insieme ad una piccola percentuale sulla rivendita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno