Samardzic sempre nella lista dell’Inter, tempistiche e pericoli − TS

Samardzic rimane sul taccuino dei dirigenti dell’Inter per completare il centrocampo. Ad oggi però non c’è nessuna accelerata come raccolto anche dalla nostra redazione

PROFILO GIUSTO − L’Inter ha le idee chiare per il centrocampo: serve un profilo giovane e forte. Lazar Samardzic rimane il candidato più ambito per ricoprire l’ultima casella mancante, quella lasciata scoperta da Roberto Gagliardini. Ad oggi, però, l’Inter ha altre priorità. L’attacco in primis. Il serbo potrebbe dunque essere un colpo da fine mercato, ma il club nerazzurro dovrà sperare che il giocatore sia ancora dell’Udinese e non gli venga soffiato da altre grandi squadre del nostro campionato.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini