Trubin, ampie distanze fra Inter e Shakthar. C’è il piano B – TS

Trubin rimane un obiettivo dell’Inter ma il divario di cifre con lo Shakthar è notevole. Per questo i nerazzurri preparano un nuovo progetto.

PROGETTO – Se per arrivare a Yann Sommer l’Inter sembra non dover faticare troppo, per Anatolij Trubin, invece, la faccenda pare essere più complicata del previsto. Come spiega TuttoSport, infatti, per lasciarlo partire lo Shakthar parte da una base di oltre 30 milioni di euro. Prezzo che la dirigenza nerazzurra non è disposta a spendere, soprattutto considerando il contratto in scadenza nel 2024 del calciatore ucraino. L’Inter, comunque, non vuole rinunciare facilmente al portiere e spera di riuscire a portarlo a Milano con una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro più bonus. La distanza fra le parti è ancora ampia e, se non si dovesse riuscire a colmare, i nerazzurri hanno già pronto un piano B. L’intenzione dell’Inter, infatti, è quella di puntare, eventualmente, su un altro portiere (come Emil Audero della Sampdoria), facendo di tutto per bloccare comunque Trubin per la stagione 2024.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini