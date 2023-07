Esuberi Inter, uscite più complicate del previsto: solo 2 in 7 giorni!

Gli esuberi in casa Inter sono sempre troppi ogni anno ma entro fine estate il numero tende a ridursi quasi sempre allo zero. Nelle prime due settimane di calciomercato la rosa di Inzaghi non ha visto uscire tanti calciatori fuori progetto, anzi molti sono ancora ad Appiano Gentile

ALTRI DUE VIA – Incredibile ma vero, si sta per chiudere una settimana piuttosto piatta per il calciomercato nerazzurro. Soprattutto in uscita. L’imbarazzante telenovela che vede protagonista Romelu Lukaku, collegata solo in parte a quella che riguarda André Onana, non deve distogliere l’attenzione dalle operazioni minori. Per l’Inter non esiste solo il problema attaccante causato dal caos per il Lukaku-ter né solo il problema portiere in vista della sostituzione di Onana tra i pali. La rosa di Simone Inzaghi va completata in tutti i reparti con almeno sei acquisti, probabilmente sette-otto entro fine agosto. E per riuscirci sarà fondamentale anche liberarsi di tutti gli esuberi. Dopo i tre della passata settimana, stavolta il numero si riduce a due uscite. Si tratta dell’esterno destro belga Tibo Persyn (classe 2002), che fa ritorno al “suo” FC Eindhoven in Olanda ma stavolta a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione. Altro viaggio familiare anche per il centravanti uruguayano Martin Satriano (classe 2001) che, a distanza di un anno, torna al Brest in Francia per riscattare la deludente stagione all’Empoli in Serie A. Intanto i due principali esuberi sono nuovamente ad Appiano Gentile al lavoro agli ordini di Inzaghi. Il diktat di mercato è più o meno lo stesso ogni anno in casa Inter: se non esce nessuno, non entra nessuno. O quasi.

Esuberi Inter sempre difficili da piazzare

PORTIERI E ATTACCANTI – In difesa la situazione è sotto controllo. Invece a centrocampo, nonostante tutto, è piuttosto gestibile. I principali problemi riguardano gli altri due reprti della rosa di Inzaghi. L’uscita di Onana farà spazio a un nuovo numero uno nell’immediato ma prima di bissare il colpo tra i pali bisognerà piazzare almeno uno degli estremi difensori in esubero. Il rumeno Andrei Radu (classe ’97), il brasiliano Gabriel Brazao (classe 2000) e il serbo Filip Stankovic (classe 2002). In questo preciso ordine. Il primo è un peso di troppo per il monte ingaggi. Il secondo è fuori da ogni lista. Mentre il terzo è di troppo dopo aver riaccolto il più esperto Raffaele Di Gennaro (classe ’93) come terzo portiere. Ancora più complicata la situazione in attacco, dove l’elenco dei partenti è più lungo di ciò che si possa immaginare. Dall’argentino Facundo Colidio (classe 2000) allo svizzero Darian Males (classe 2001), passando per gli italiani Eddie Salcedo (classe 2002) e Gaetano Oristanio (classe 2002), quest’ultimo già promesso al Cagliari. E chissà che, dopo aver prestato l’argentino Valentin Carboni (classe 2005) al Monza e soprattutto dopo la beffa Lukaku, non possa esserci la chance per un prodotto del vivaio come Sebastiano Esposito (classe 2002) di restare a Milano per allungare la rosa come quinta punta… Chissà, appunto. Resta il fatto che dopo due settimane di calciomercato le uscite degli esuberi dall’Inter vanno ancora a rilento: Inzaghi non pretende certo la rosa definitiva prima della tournée in Giappone, ma almeno di lavorare con due formazioni completa sì. E al momento ad Appiano Gentile sono più i calciatori con le valigie in mano che quelli sicuri di restare all’Inter.