Trubin, agosto il mese per chiudere il secondo portiere – TS

Anatoliy Trubin è il secondo portiere che l’Inter vorrebbe chiudere già quest’estate. La trattativa con lo Shakhtar Donetsk non è però molto semplice.

DISTANZA – Una volta chiuso Yann Sommer l’Inter virerà direttamente su Anatoliy Trubin. Il portiere è in scadenza nel 2024, ma questo lo Shakhtar Donetsk sembra dimenticarselo. Il club ucraino chiede ben 30 milioni per liberare il proprio giocatore undici mesi prima, i nerazzurri arrivano a meno della metà e puntano a chiudere a queste cifre. L’accordo con il giocatore mette in una posizione di forza Marotta e Ausilio, che comunque lo potrebbero prendere a parametro zero l’anno prossimo. In alternativa come secondo portiere il nome rimane Emil Audero.

fonte: Tuttosport – F.M.