Balogun, segnale inequivocabile da Arteta! E l’Inter strizza l’occhio

Folarin Balogun sembra ai margini del progetto Arsenal. Scelta senza equivoci quella di Mikel Arteta, nell’ultima amichevole contro il Barcellona. L’Inter sorride

DECISIONE NETTA − Balogun non fa come Yann Sommer, anzi! Arteta, tecnico dell’Arsenal, lo ha escluso dalla partita fra Gunners e Barcellona finita 5-3 negli USA non portandolo nemmeno in panchina. Segno di come il giocatore sia sempre più ai margini dal progetto dei londinesi. Già nelle scorse ore, si stava allenando a parte. Sicuramente una notizia che può far sorridere l’Inter. Il club nerazzurro rimane sulle sue tracce. Da capire se, quando e come affonderà il colpo.