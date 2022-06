Tottenham continue manovre di disturbo: ora vuole anche Bremer – TS

Il Tottenham di Antonio Conte dopo aver ingaggiato Ivan Perisic a zero dall’Inter, punta forte di Alessandro Bastoni. Qualora non dovesse riuscire ad acquistare il talento italiano, pronti a intervenire anche su Gleison Bremer, obiettivo principale per la difesa.

ANCORA TOTTENHAM – Gleison Bremer sempre più desiderato in Europa. Il difensore brasiliano è ormai da tempo un obiettivo principale per la difesa dell’Inter, con il quale ha già un accordo. Su di lui, però, tanto per cambiare c’è anche il Tottenham. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il difensore brasiliano sarebbe l’alternativa ad Alessandro Bastoni. Ennesima manovra di disturbo del club inglese nei confronti dell’Inter, che dopo aver ingaggiato Ivan Perisic a zero, punta anche su Bastoni e sfida l’Inter per Bremer (oltre che per Paulo Dybala). In Inghilterra addirittura si parla di una possibile offerta da circa 43 milioni di sterline.

Fonte: Tuttosport – Marchi Bisacchi e Camillo Forte

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.