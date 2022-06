Sanchez, nuova offerta dalla Turchia ma lui ha un’altra preferenza – TS

Sanchez è in uscita dall’Inter, che ha bisogno di liberare spazio per far entrare Paulo Dybala e/o Romelu Lukaku. L’attaccante cileno, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha ricevuto un’offerta, che per non lo rende entusiasta.

NUOVA OFFERTA – L’Inter prima di effettuare colpi importanti in entrata, ha sicuramente bisogno di cedere, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi. In tal senso, si aspetta la cessione di Alexis Sanchez più che di Arturo Vidal (con lui c’è già un accordo da tempo per quanto riguarda la buonuscita). L’attaccante cileno ha ricevuto un’offerta importante dal Galatasaray, anche se lui sarebbe più attratto dalla Liga (si parla di Siviglia).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

