Tonali: Inter ancora in pole, ma il Milan sta facendo di tutto – Sky

Condividi questo articolo

Sandro Tonali Brescia

Sandro Tonali è sempre un obiettivo di mercato concreto per l’Inter, ma il Milan prova a fare lo sgambetto ai cugini. Il punto di Peppe Di Stefano per “Sky Sport 24”

IL MILAN CI PROVA – L’Inter è ancora in vantaggio per il talento del Brescia, ma il Milan intende provarci: «Tonali è una prospettiva futura, un valore economico per il club e per l’immagine. Il Milan sta davvero provando a fare qualcosa di importante, abbiamo avuto conferme che il Milan ci sta provando. Non è semplice, l’Inter è in pole e il Milan non sta scavalcando l’Inter, ma ci sta provando. Non è stata ancora trovata la quadra, saranno giorni e settimane calde, i dirigenti del Milan provano a infittire i contatti».