Kolarov-Inter: nelle prossime ore contatti con la Roma – Sky

Kolarov

Kolarov è il nome nuovo per il mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo col giocatore e nelle prossime ore cercheranno di chiudere la trattativa con la Roma. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

CONTATTI CON LA ROMA – L’Inter ha incassato il sì di Kolarov, nelle prossime ore cercherà di chiudere la trattativa con la Roma: «L’Inter si è mossa in maniera tempestiva e segreta, ha trovato l’accordo col giocatore che è pronto a fare un passo diverso per continuare la sua carriera in Italia con un’altra maglia. L’Inter dovrà parlare in queste ore con la Roma ma c’è grande ottimismo per portare questo giocatore a Conte, uno dei leader carismatici che Conte ha sempre chiesto».