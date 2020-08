Serie A, chiesto rinvio non solo dall’Inter. Un altro club si accoda: il piano

L’Inter ha chiesto di poter iniziare il campionato con una settimana di ritardo. Anche un altro club di Serie A si è accordato alla richiesta dei nerazzurri, Serie A orientata verso il sì

L’Inter ha chiesto di poter iniziare con almeno una settimana di ritardo il campionato 2020/21 a causa del raggiungimento della finale di Europa League che ha costretto i nerazzurri a finire la stagione solo al 21 agosto. Secondo “Sport Mediaset” anche l’Atalanta, impegnata in Champions League fino alla sfida contro il PSG del 12 agosto, avrebbe fatto analoga richiesta. La Lega Serie A sarebbe orientata a concedere lo slittamento, le due formazioni nerazzurre quindi inizierebbero il campionato il 26 settembre giocando il 30 in infrasettimanale per recuperare la prima giornata prevista per il 19 settembre.