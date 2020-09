Tonali, fatta con il Milan: arrivata firma Cellino. Ora visite mediche

Condividi questo articolo

Torino Italy , 08th July 2020. Italian Serie A. Sandro Tonali of Brescia Calcio during the Serie A match between Torino Fc and Brescia Calcio

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Sandro Tonali al Milan. Per il centrocampista seguito anche dall’Inter, sono arrivati poco fa i documenti firmati da Massimo Cellino. Prima dell’ufficialità restano solo le visite mediche.

VERSO L’UFFICIALITÀ – Tutto ormai fatto per il passaggio di Sandro Tonali dal Brescia al Milan. Sono infatti arrivati oggi i documenti firmati dal presidente Massimo Cellino per il centrocampista a lungo seguito anche dall’Inter. L’ultimo passo prima dell’ufficialità, ora, sono le visite mediche, per poi procedere con la firma sul contratto che lo legherà alla squadra rossonera.

Fonte – gianlucadimarzio.com