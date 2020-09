Dzeko-Roma, futuro di nuovo in bilico: Juventus in...

Dzeko-Roma, futuro di nuovo in bilico: Juventus in prima linea. E l’Inter?

Condividi questo articolo

Edin Dzeko Roma-Sampdoria

Dzeko torna sul mercato a distanza di un anno, quando il trasferimento all’Inter sembrava cosa fatta (vedi articolo). Ora è la Juventus in prima linea per l’attaccante della Roma, ma i nerazzurri potrebbero anche rientrare in corsa

CONTESO – Edin Dzeko può nuovamente lasciare la Roma, che come l’anno scorso sta facendo di tutto per spingerlo a rimanere. La Juventus attualmente è la squadra più interessata al bosniaco, con Andrea Pirlo che vorrebbe affiancarlo a Cristiano Ronaldo. Anche l’Inter è alla ricerca di una punta: si fa ancora una volta il nome di Olivier Giroud dopo le trattative dello scorso gennaio. Antonio Conte è un vecchio estimatore di Dzeko: provò a prenderlo ai tempi del Chelsea e in seguito anche all’Inter. La società nerazzurra può dunque tornare alla carica? Stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, nell’incontro odierno tra Piero Ausilio e Silvano Martina, agente del centravanti giallorosso, non si è parlato di lui ma solo del rinnovo di Daniele Padelli (vedi articolo). Nei prossimi giorni, quando anche Dzeko si sbilancerà sul suo futuro, se ne potrà sapere di più.