Tonali, si scatena asta: Inter presente, c'è una squadra pronta a tutto

Tonali è uno dei nomi che potranno diventare protagonisti del mercato estivo, non di quello di gennaio perché il Brescia non lo molla. Gianluca Di Marzio, dopo le precedenti notizie sull’Inter (vedi articolo), ha inserito i nerazzurri nella corsa al centrocampista classe 2000. Queste le sue parole da “Calciomercato – L’Originale”.

IN TANTI IN LOTTA – In collegamento con Sky Sport c’è David Suazo, che è stato allenatore di Sandro Tonali al Brescia. Gianluca Di Marzio fa sapere chi è interessato al talento classe 2000: «In Italia tutte le più grandi. La Fiorentina l’avrebbe preso subito, a qualsiasi cifra, è il giocatore e il progetto italiano giovane su cui Rocco Commisso vorrebbe costruire la squadra del futuro. C’è l’Inter, c’è la Juventus, ci sono tutte le big estere e penso ci sia anche il Milan, se vuole ricostruire. Penso bisognerà solo mettersi con Massimo Cellino e trovare l’accordo, con lui non è facile».