Pedullà: “Inter, staffetta Politano-Giroud! Il punto su Vidal ed Eriksen”

Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell’Inter a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia. Tante le manovre della società nerazzurra, dalla staffetta Politano-Giroud al colpo a centrocampo con Vidal ed Eriksen unici nomi

MOSSE NERAZZURRE – Così Alfredo Pedullà: «Io penso che Arturo Vidal forzerà ancora la mano indipendentemente dal fatto che resti o non resti Ernesto Valverde. L’Inter ha le idee molto chiare, per quanto riguarda Ashley Young si aspettano il via libera. Il discorso Olivier Giroud va avanti da un mese, oggi lo ha scaricato anche Frank Lampard (QUI). L’Inter è su Giroud da un mese, ha capito che l’attaccante giusto non era Fernando Llorente. Non c’è mai stato uno scambio davvero chiaro tra Llorente e Matteo Politano. Antonio Conte conosce bene il francese, i nerazzurri ci stanno lavorando da venti giorni e l’indennizzo può essere minimo visto che è in scadenza di contratto. La staffetta con Politano in uscita sarà automatica. L’Inter non vuole prendere in considerazione contropartite per Politano, ieri abbiamo parlato di un’idea Franck Kessie. Questi sono i due o tre colpi che erano stati promessi a Conte. Christian Eriksen è un discorso collegato, parallelo soprattutto per giugno. Beppe Marotta con dieci milioni d’ingaggio vuole bruciare la concorrenza. Il cartellino ti costerebbe almeno venti milioni, l’ingaggio dieci con tutte le commissioni. Sarebbe un grande colpo Suning per giugno e l’Inter ci sta lavorando in modo molto concreto».