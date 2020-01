Young-Inter, il Manchester United prova a reggere: i tempi per chiudere

Young all’Inter è un’operazione annunciata a inizio settimana, ma non ancora chiusa per la resistenza del Manchester United. Nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport Gianluca Di Marzio è tornato a parlare del difensore, dopo che durante la trasmissione si era già ampiamente espresso su altri nomi (vedi articolo).

I TEMPI – Stavolta l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio è piuttosto breve, ma di certo non meno ricco: «Frank Lampard ha dato il via libera per Olivier Giroud. Con Ole Gunnar Solskjaer per Ashley Young ci vorrà qualche giorno in più. L’Inter resta ottimista e fiduciosa che Young possa arrivare la prossima settimana a Milano».