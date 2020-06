Todibo, lo Schalke 04 ha deciso di non...

Todibo, lo Schalke 04 ha deciso di non riscattarlo! Sondaggio Inter – FF

Condividi questo articolo

Todibo viene nuovamente accostato all’Inter. Secondo France Football, infatti, il club nerazzurro starebbe sondando la pista che porta al classe ’99 in prestito allo Schalke 04 dal Barcellona. Di seguito i dettagli

SONDAGGIO – Jean-Clair Todibo è di nuovo sul mercato. Il difensore classe ’99, di proprietà del Barcellona, non verrà riscattato dallo Schalke 04. Secondo France Football il club tedesco, in difficoltà dopo l’emergenza Coronavirus, non può sborsare i 25 milioni di euro richiesti dal club blaugrana. L’Inter, sempre secondo il noto quotidiano francese, avrebbe sondato il terreno, prendendo informazioni sulla situazione del giocatore francese.

Fonte: francefootball.fr