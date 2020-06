Fascetti: “Inter bene solo se va a 100 all’ora! Lautaro Martinez? Lo terrei”

L’Inter si prepara a ripartire dalla Sampdoria a San Siro, sfida valida per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Eugenio Fascetti – intercettato dal “Tutto Mercato Web” – commenta la prestazione dei nerazzurri a Napoli e le voci di mercato su Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

MERCATO E CAMPO – L’Inter si prepara a ripartire in Serie A. Eugenio Fascetti commenta la prestazione dei nerazzurri in Coppa Italia e le voci su Lautaro Martinez: «L’Inter onestamente non meritava di perdere, però nel secondo tempo cala. Quando va a 100 all’ora va bene, però ripeto purtroppo ha vinto poco quest’anno. Secondo me un salto di qualità lo ha fatto, non è bastato. Lautaro Martinez e le voci sul Barcellona? Questi discorsi disturbano, ha fatto bene all’inizio, poi hanno iniziato a conoscere il duo perché c’è sempre l’antidoto. Comunque è un giocatore di spessore, io fossi l’Inter farei in modo di non darlo via. L’offerta del Barcellona è importante? Se l’Inter vuole fare un altro salto di qualità non può privarsi dei giocatori migliori. Chi prende?».

CORSA A DUE – In ottica scudetto Fascetti vede più Juventus e Lazio che Inter: «La Lazio ha un centrocampo migliore di Inter e Juventus e la qualità potrebbe fare la differenza. Io penso che dalla prossima giornata di campionato si potrà essere più chiari. La Juventus va a Bologna e non è facile perché è una squadra che regala poco. La Lazio va a Bergamo. Dopo queste due partite ci sarà più chiarezza».