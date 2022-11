Thuram, Newcastle punta al colpo a parametro zero: il piano dei Magpies

Il Newcastle si inserisce nella corsa a Marcus Thuram, attaccante accostato all’Inter e in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach.

OFFERTA – Secondo quanto riportato dal Sun, il Newcastle potrebbe presentare un’offerta per Marcus Thuram a gennaio. L’attaccante francese, accostato all’Inter, sarebbe nel mirino anche del Liverpool, dell’Arsenal e del Tottenham. I Magpies puntano al colpo a parametro zero. Infatti il 25enne è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.

Fonte: TheSun.co.uk