Fiorentina-Inter Women, Carotti sicuro: «Chawinga sarà decisiva, è il colpo dell’anno»

Fiorentina-Inter Women andrà in scena oggi alle 14:30 per la ripresa del campionato femminile. Alessandro Carotti, presidente di SportManager Group, durante la trasmissione di “Tutto Calcio Femminile” ha espresso la sua opinione in particolare sull’attaccante nerazzurra, Tabitha Chawinga.

COLPO DELL’ANNO – Chawinga secondo Alessandro Carotti rappresenta il colpo dell’anno per l’Inter Women: «Chi possono essere decisive in Fiorentina-Inter? Nella squadra nerazzurra se gioca penso sicuramente a Chawinga. È stata il colpo dell’anno, è un’attaccante che sposta gli equilibri. La Fiorentina è nelle corde di Boquete e Catena. Se girano loro, gira tutta la squadra».

Fonte: Tutto Calcio Femminile