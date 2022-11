Musah, smentite anche dal Valencia. A gennaio impossibile per un motivo – SM

Yunus Musah all’Inter già a gennaio non si farà. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciatore statunitense durante il mercato invernale non si muoverà dal club spagnolo.

SMENTITE – Yunus Musah all’Inter non si farà, o almeno a gennaio. Arrivano smentite dal Valencia soprattutto per quanto riguarda la sessione di mercato di gennaio, e con la formula del prestito. La valutazione del ragazzo è di circa 30 milioni di euro e la concorrenza è elevatissima, soprattutto in Premier League.

Fonte: Sportmediaset