Thuram mattatore in Germania, arrivano conferme in chiave Inter – SM

Marcus Thuram si sta dimostrando un vero e proprio mattatore in Bundesliga. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach è infatti arrivato a 10 gol e 3 assist in 15 presenze. Secondo Sport Mediaset arrivano ulteriori conferme di un suo possibile arrivo all’Inter.

MATTATORE – Dieci gol in quindici presenze, compreso quello di ieri nel 4-2 al Borussia Dortmund. Marcus Thuram si sta dimostrando in grande forma in questa stagione di Bundesliga, tanto da aver attirato su di sé gli occhi di diversi club europei. Tra cui l’Inter, che lo aveva messo nel mirino già lo scorso anno prima di puntare poi su Joaquin Correa. Ora le cose sono diverse. Il francese è infatti in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e i nerazzurri si stanno muovendo proprio in questo senso. Con diverse conferme che arrivano sul suo possibile arrivo a Milano. Un colpo che sicuramente migliorerebbe il livello del reparto offensivo di Simone Inzaghi.