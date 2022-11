De Vrij sempre più lontano dall’Inter: si complica il rinnovo – SM

Non sembra esserci futuro all’Inter per Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha di fatto perso il posto in favore di Francesco Acerbi e, stando a quanto riportato da Marco Barzaghi di Sport Mediaset, la dirigenza non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.

VERSO LA SCADENZA – Per Stefan de Vrij la carriera all’Inter è in procinto di terminare. Con il contratto in scadenza a giugno, al momento non sembrano esserci grossi spiragli per un rinnovo. Il difensore olandese è in netto calo di forma già dalla scorsa stagione, tanto che quest’anno ha anche perso il posto da titolare con l’arrivo di Francesco Acerbi. A non voler aprire le trattative sembrerebbe essere proprio la dirigenza, che ha mostrato freddezza e ha rimbalzato le richieste dell’entourage di de Vrij di sedersi a un tavolo a discutere di un possibile rinnovo.