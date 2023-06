Thuram-Inter, in Francia sicuri: le parti hanno riallacciato i contatti!

Marcus Thuram non è uscito dai radar dell’Inter. Lo affermano dalla Francia. Con Edin Dzeko verso il Fenerbahce, il club nerazzurro ha riallacciato i contatti col francese

PISTA APERTA − Grande contesa per Thuram. L’attaccante andrà via dal Borussia Monchengladbach alla fine di giugno in scadenza di contratto. Sono diversi i club su di lui: PSG, Milan ma anche Lipsia e Atletico Madrid. Tra questi bisogna considerare anche l’Inter, da tempo in realtà sul figlio d’arte. Secondo i colleghi di RMC Sport, l’Inter avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore per sopperire all’ormai imminente addio di Edin Dzeko in direzione Fenerbahce.