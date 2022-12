Thuram-Inter, 2 ostacoli sulla strada: uno salariale e l’altro personale − SM

Il nome di Marcus Thuram rimane ancora fortemente in orbita Inter. L’attaccante francese, al momento impegnato in Qatar, piace ai nerazzurri. Ma bisogna superare due ostacoli non banali

DOPPIO OSTACOLO − Vista la difficoltà di alcuni interpreti del proprio reparto offensivo, il sogno dell’Inter è quello di acquistare Thuram proprio nell’imminente sessione invernale di calciomercato. A riferirlo è Claudio Raimondi di Sport Mediaset. L’attaccante del Borussia Monchengladbach piace tantissimo al club nerazzurro ma gli ostacoli da superare ci sono. In particolare due non banali. Uno è quello salariale promosso peraltro dal Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, sarebbero pronti ad offrire al giocatore un quinquennale tra sei milioni di euro l’anno. L’Inter arriverebbe massimo a 4,5. Il secondo è tipo personale. Thuram non avrebbe intenzione di lasciare la Bundesliga e il suo club nel mese di gennaio.