Lukaku come back, fissato il programma! E l’Inter lavora sul rinnovo − SM

Lukaku ritornerà presto a Milano dopo l’eliminazione dal Mondiale col Belgio. Big Rom ha già fissato il suo programma di lavoro. Intanto, in casa Inter si lavora sul rinnovo del prestito

ELIMINATO − Grande delusione per Romelu Lukaku, che ha detto addio anticipatamente al Mondiale in Qatar. Brutta l’eliminazione ai gironi dopo la partita contro la Croazia di Marcelo Brozovic. Protagonista in negativo proprio Big Rom, che si è divorato almeno tre palle-gol nitidissime. In Via della Liberazione però l’evento non è stato preso così tanto male, l’obiettivo è quello di riavere Lukaku al 100% da gennaio. Il belga, come riferisce Sport Mediaset, non partirà per Malta ma resterà a Milano dove farà lavoro continuativo per non perdere la condizione. Intanto, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per rinnovare il prestito col Chelsea. Si cerca un rinnovamento al ribasso.