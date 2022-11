Thuram, dalla Francia sicuri: Inter seriamente interessata! Presentato il progetto

L’Inter è seriamente interessata a Marcus Thuram, lo conferma questa mattina il portale francese l’Equipe che parla già di dialoghi avviati con l’entourage del giocatore.

TUTTO VERO – Marcus Thuram è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e proprio per questo motivo l’Inter si è già mossa in anticipo per cercare di battere la concorrenza dei club interessati. Secondo quanto riportato da l’Equipe, la dirigenza nerazzurra ha già presentato al ragazzo un progetto tecnico vincente del quale sarebbe protagonista assoluto. Attenzione però, alla concorrenza, perché oltre l’Inter sul ragazzo ci sarebbero su tutte anche Marsiglia, Aston Villa, Borussia Dortmund.

Fonte: Equipe