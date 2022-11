Lautaro Martinez e la scelta di Scaloni: confermato lo status internazionale

La scelta di Lionel Scaloni di confermare Lautaro Martinez dal 1′ contro la Polonia conferma la considerazione che il numero 10 dell’Inter ha anche al di fuori di Milano e la fiducia che il ct dell’Argentina ha in lui

STATUS – Lautaro Martinez non è più una giovane promessa. La scelta di Lionel Scaloni di confermarlo dal 1′ anche contro la Polonia ha radici molto più profonde rispetto a una mera questione tattica. La conferma del Toro tra i titolari, alla luce delle prime due prestazioni non esattamente da sogno, ha confermato le aspettative che Scaloni ha nel suo numero 22. Ma soprattutto, è la conferma del fatto che Lautaro gode di uno status quasi da “privilegiato”. Il classe ’97 ha a disposizione diversi bonus, che lo portano a mantenere il suo posto al centro dell’attacco dell’Albiceleste nonostante le critiche.

FIDUCIA – Molti chiedevano la testa del Toro e al suo posto l’inserimento di Julian Alvarez, gioiellino del Manchester City che quando chiamato in causa ha fatto discretamente bene. Eppure, il ct dell’Argentina non ha dato ascolto a queste voci e ha continuato – e continuerà – a dare fiducia al numero 22. Fiducia in Lautaro, perchè tutta l’Argentina punta su di lui e riconosce il suo grande valore. E nonostante non sia partito con il piede giusto, il tempo per recuperare c’è. Questa sera la prima occasione del riscatto, con un obiettivo non banale: una vittoria per portare l’Argentina agli ottavi di finale.