Non solo Taremi, l’Inter guarda in casa Napoli e Genoa! Due nomi − CdS

Non solo Mehdi Taremi. In estate l’Inter punterà a prendere un altro attaccante, per rafforzare il suo pacchetto offensivo. Marotta guarda, come riferisce il Corriere dello Sport, a casa Napoli e Genoa.

DUE NOMI − L’Inter in estate acquisterà due centravanti. Uno sarà Taremi da svincolato, il secondo è da capire. Due i nomi in lizza: Giacomo Raspadori del Napoli e Albert Gudmundsson del Genoa. Il club nerazzurro non ha dubbi: per far fronte a tutte le competizioni possibili (Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa, Mondiale per Club), Inzaghi avrà bisogno di un pacchetto offensivo di tutto rispetto. Sia Alexis Sanchez che Marko Arnautovic non hanno convinto e quindi in estate potrebbero salutare. Il cileno dovrebbe quasi sicuramente farlo, l’austriaco ha poche chance di restare. Dunque, Marotta e Ausilio hanno allungato i loro radar sui due attaccanti di Napoli e Genoa. Certo, le operazioni sarebbe comunque complicate. Il costo è superiore ai 30 milioni di euro e, lato Napoli, bisognerebbe andare a trattare con De Laurentiis, sempre restìo a vendere i propri giocatori alle rivali e non in ottimo feeling con l’Inter dopo lo sgarbo Zielinski. Quanto a Gudmundsson c’è la concorrenza sia di Fiorentina che di Juventus. Ma i nerazzurri potrebbero puntare sulla preferenza dei due giocatori: Raspadori è alla ricerca di maggior spazio e Gudmundsson desidera nuovi e importanti palcoscenici. Tra le soluzioni: o la cessione di un big (Dumfries) o l’inserimento di qualche giovane (Oristanio o Carboni).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno