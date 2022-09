Taibi (DS Reggina): «Fabbian? Parleremo con l’Inter. Valutato con Inzaghi»

Fabbian è uno dei protagonisti del grande inizio di stagione della Reggina, prima in Serie B. Il direttore sportivo dei calabresi Taibi, alla trasmissione Momenti Amaranto su Videotouring, ha raccontato come l’ha portato agli ordini di Filippo Inzaghi (in prestito dall’Inter) anche grazie al fratello Simone.

NOME NUOVO – Già tre gol per Giovanni Fabbian in Serie B con la Reggina, più uno nel pomeriggio con l’Italia Under-20 (vedi articolo). Massimo Taibi, ex portiere ora direttore sportivo dei calabresi, racconta come l’ha preso dall’Inter: «È un intuito, un istinto. Magari c’è qualcuno che ti sembra apparentemente più bravo, invece non ti convince del tutto. Fabbian ero andato a vederlo e mi era piaciuto, ma quando chiedevi non ti dicevano che era un fenomeno o di prenderlo. Uno diceva che era presuntuoso, uno che voleva fare il regista ma non aveva i piedi. Però c’era qualcosa che mi convinceva: era caparbio. Abbiamo parlato con Filippo Inzaghi, che ha parlato col fratello Simone e ci ha dato il via. Tenere Fabbian anche oltre questa stagione? Parleremo con l’Inter, vediamo».