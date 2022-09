Scaroni: «Nuovo stadio, Inter e Milan a San Siro o altrove! Un dato»

Alle 17 di oggi inizia il dibattito pubblico al Comune di Milano sullo stadio. Il presidente del Milan Scaroni, collegandosi a quanto detto dall’Amministratore Delegato dell’Inter Antonello (vedi articolo) a Sky Sport ribadisce la necessità di un nuovo impianto.

UNA SOLA STRADA – Paolo Scaroni, presidente del Milan, esclude (anche a nome dell’Inter) una ristrutturazione del Meazza: «Noi vogliamo costruire un nuovo stadio, a San Siro o altrove. A suo tempo, ma è un preventivo peraltro approssimativo, noi pensavamo di investire un miliardo e trecento milioni di cui metà destinati allo stadio. Sono passati tre anni, non abbiamo rivisto il preventivo ma la cifra sarà sicuramente più alta. D’altra parte, però, abbiamo talmente bisogno di incrementare i nostri ricavi da stadio che questo progetto diventa sempre più urgente. Do solo una cifra: noi Milan, ma anche Inter, incassiamo da stadio quaranta milioni l’anno. Tutti i club con i quali competiamo in Europa incassano più del doppio di noi: da questo punto di vista la competitività dei nostri club è strettamente collegata all’avere uno stadio moderno».