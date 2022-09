Fabbian, prosegue il periodo d’oro: gol anche in Nazionale! L’Inter osserva

Giovanni Fabbian è uno dei giocatori di proprietà Inter da tenere sicuramente sott’occhio. Il centrocampista classe 2003, dopo i tre gol siglati in sei gare di Serie B con la maglia della Reggina in cui è in prestito, ha segnato oggi anche con la maglia della Nazionale.

MOMENTO MAGICO – Nel netto 3-0 rifilato dall’Italia Under 20 ai pari età della Svizzera, è sicuramente da segnalare il gol di Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter, dopo i tre gol siglati con la Reggina in sei giornate di Serie B, continua con il suo momento magico. I nerazzurri se lo coccolano (vedi focus), consapevoli di avere un potenziale talento in crescita per il futuro. Da segnalare nella gara di oggi anche la presenza di Alessandro Fontanarosa, difensore della Primavera dell’Inter, presente anche in prima squadra durante il precampionato.