Prima Pagina IN Edicola: Zhang assediato, cessione Inter si avvicina!

CORRIERE DELLO SPORT

Assedio a Zhang. Cerca acquirenti, i tifosi lo contestano e c’è Mourinho pronto a colpire. Inter, il futuro del club preoccupa mentre San Siro aspetta il grande ex. Dopo il mandato a Goldman Sachs Suning si affida a un altro advisor. Cresce l’incertezza sul destino di Skriniar e Dumfries. E Inzaghi si prepara al confronto più difficile. Sabato la partitissima. José e la sfida che vale doppio. Contro la squadra del Triplete lo Special vuole cancellare i tre KO dello scorso anno e lanciare la Roma nella corsa per lo scudetto.

TUTTOSPORT

Inter, la cessione si avvicina. Suning ha affidato a un’altra banca d’affari americana (Raine Group) il mandato di cercare investitori: Zhang aspetta l’offerta giusta. Oggi il CdA: passivo di 140 milioni, prevista almeno una partenza pesante entro giugno.