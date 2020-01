Stoppini: “Eriksen-Inter? Ecco cosa manca. Marotta e Ausilio chiari”

Davide Stoppini, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” fa il punto della trattativa tra il Tottenham e l’Inter per Eriksen. Il punto anche sulle altre trattative della squadra nerazzurra.

INCASTRI – Manca ancora qualcosa per vedere Christian Eriksen con la maglia nerazzurra. Ecco le parole di Davide Stoppini: «Eriksen-Inter? Manca una serie di incastri. Da tempo i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il giocatore, ora serve trovare l’accordo con il Tottenham. Gli Spurs non si muovono da una richiesta di 20 milioni, l’Inter ne offre 15 ma è disposta a un rilancio sui bonus. Inoltre, manca anche l’estenuante cessione di Gabigol al Flamengo per cifre speculari. Ci sono due posizioni ferme e si andrà verso un esito positivo via via che si avvicina la scadenza del mercato. Marotta e Ausilio sono stati molto chiari, tra entrate e uscite la differenza economica dovrà essere zero. Mourinho? Fa l’interesse del suo club, è vero che è un amico dell’Inter ma un po’ meno di Conte».